Kayseri’de askeri araca yönelik terör saldırısıyla ilgili 21 sanığa müebbet istemi

Kayseri’de PKK'lılar tarafından geçen yıl 17 Aralık’ta düzenlenen ve 15 erin şehit olduğu 55 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili tutuklu 21 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, 21 şüpheli hakkında "15 kez nitelikli adam öldürme, 55 kez nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurmak, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve evrakta sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boy hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davayla ilgili duruşma tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ne olmuştu?

Kayseri’nin Talas Bulvarı'nda Erciyes Üniversitesi Kampüsü yakınlarındaki otobüs durağında 1'inci Komando Tugayı'ndan kent merkezine, hafta sonu izinine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne PKK'lılar tarafından bombalı araçla yapılan saldırıda 15 asker şehit olmuş, 55 asker yaralanmıştı. Olay sonrası yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.