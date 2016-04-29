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Kayseri’de asansör 12. kattan düştü!

Olayda 2’si çocuk 7 kişi yaralandı

29 Nisan 2016 23:01

Kayseri’de bir binanın 12. katından düşen asansördeki 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Asansörün yavaş düşmesi bir faicayı önledi.

Hürriyet’in habeirne göre, Germir Mahallesi 25. Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binanın son katındaki asansör, içinde vatandaşlar bulunduğu sırada zemin kata düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri asansörde bulunan yaralılara müdahale etti. Asansörde bulunan 2’si çocuk 7 kişi, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Asansörün sert şekilde düşmemesi olası bir faciayı önlerken, yaralılardan bazılarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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