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Kayseri'de arazide erkek cesedi bulundu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, boş bir arazide kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu

12 Ekim 2017 00:26

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, boş bir arazide kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.
Merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Zade Mahallesi Lider Sokak\'taki boş bir arazide hareketsiz yatan yaşlı adamı gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan cesedin, kima ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

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