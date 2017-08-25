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Kayseri'de anne ile oğlu uyuşturucu ile yakalandı

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, 71

25 Ağustos 2017 14:11

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de polisin yaptığı operasyonda, 71.50 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen anne ile oğlu gözaltına alındı.
Merkez Melikgazi İlçesi\'nde,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan kişilere yönelik gerçekleştirilen openasyonda 11 kişi yakalandı. Bu kişilerden A.U. (22) ve annesi G.U.\'nun (54) üzerinde yapılan aramada, satışa hazır halde 71.50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan anne ve oğlu, polisteki sorgularının ardından Adli Tabip\'likte sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

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