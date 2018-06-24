Kayseri'de 850 seçmen seyyar sandıkta oy kullandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde 850 seçmen, seyyar sandık uygulamasıyla evlerinde oylarını kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu\'nca (YSK) ilk kez uygulanan seyyar sandıklarda 850 seçmen oy kullanacak. Uygulama kapsamında Kocasinan ilçesinde 3, Melikgazi ilçesinde 8, Talas ilçesinde 1, Develi 2, Yahyalı 1, Yeşilhisar 1, Felahiye- Özvatan 1 olmak üzere 17 sandık oluşturuldu. Sandık başkanı, sandık görevlisi, parti temsilcileri ve polis nezaretinde belirlenen evlere giden seçim kurulu görevlileri, yaşlı ve yatalak hastaların evlerine giderek vatandaşlık görevlerini yapmalarını sağladı.

Seçmenler, seyyar paravanın arkasına konulan sandıkta oylarını kullandı.



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