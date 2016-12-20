T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 8 saatlik sır; terörist ne yaptı, kimle temas kurdu?

Görüntülerde teröristin saldırıda kullanılan bombalı araçla saat 00.16 sıralarında benzinliğe giriş yaptığı ve yalnız olduğu anlaşıldı

20 Aralık 2016 13:15

14 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda teröristin Kayseri şehir merkezine 70 kilometre kala bir akaryakıt istasyonundan LPG aldığı, araçtan inmeden 100 lira uzatıp para üstü beklediği belirlendi. Şehir merkezine girdikten sonra patlama saatine kadar geçen 8 saatte teröristin nereye gittiği, kimlerle temas kurduğu araştırılıyor.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, PKK üyesinin Kobani'den geldiği iddia edilen bombalı araç saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri Pınarpaşı ilçesini 14 kilometre geçtikten sonra bir akaryakıt istasyonunda durduğu belirlendi. Polis, istasyondaki kamera görüntülerini topladı. Görüntülerde teröristin saldırıda kullanılan bombalı araçla saat 00.16 sıralarında benzinliğe giriş yaptığı ve yalnız olduğu anlaşıldı.

Saldırıda kullanılan bombalı araca LPG dolduran akaryakıt bayisi çalışanı ifadesinde, "Araç yanaştıktan sonra içerdeki kişi yüzü görülmeyecek şekilde camı hafif bir şekilde indirip depoyu doldurmamı söyledi. 80 lira 57 kuruş tuttu, 100 lira uzattı. Para üstü olarak 20 lira vermek için 50 kuruşunuz var mı diye sordum. Cevap vermeden kafasını salladı. Para üstü için biraz bekleyip aldıktan sonra hareket edip gitti” dediği öğrenildi. Saldırganın akaryakıt aldıktan 40 dakika sonra Kayseri’ye gittiği belirlendi. Şehir merkezine giriş yaptıktan sonra saldırı saati olan 08.45’e kadar ne yaptığı, nerelere gittiği, kimlerle bağlantı kurduğu gizemini koruyor. Polis, geçen bu 8 saatin sırrını çözmek için bölgedeki tüm güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını toplayarak incelemeye aldı.

"O sivil indi patlama oldu"

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) haberine göre, saldırıda yaralanan Komando Çavuş Tolga Öğütlü, olayı şöyle anlattı: “Bizim için 3 otobüs gelir. Asker haricinde kimse binemez, yasak. Bir kalkış, bir de iniş durağımız vardır. Belediyenin otobüsüne bindik. O sırada nizamiye önünden sivil kişi otobüse bindi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi durağında, sivil binen kişi, otobüsü durdurmak için düğmeye bastı. Güzergâh değişikliği yaptı. Sağ tarafa yaklaştı. Şahıs otobüsten indi. Hızlı adımlarla yürürken arkasına bakıyordu. Daha sonra patlama gerçekleşti.”


 

ETİKETLER

PKKteröristKayseri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24