Kayseri'de 8 saatlik sır; terörist ne yaptı, kimle temas kurdu?

14 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda teröristin Kayseri şehir merkezine 70 kilometre kala bir akaryakıt istasyonundan LPG aldığı, araçtan inmeden 100 lira uzatıp para üstü beklediği belirlendi. Şehir merkezine girdikten sonra patlama saatine kadar geçen 8 saatte teröristin nereye gittiği, kimlerle temas kurduğu araştırılıyor.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, PKK üyesinin Kobani'den geldiği iddia edilen bombalı araç saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bombalı saldırıda kullanılan aracın Kayseri Pınarpaşı ilçesini 14 kilometre geçtikten sonra bir akaryakıt istasyonunda durduğu belirlendi. Polis, istasyondaki kamera görüntülerini topladı. Görüntülerde teröristin saldırıda kullanılan bombalı araçla saat 00.16 sıralarında benzinliğe giriş yaptığı ve yalnız olduğu anlaşıldı.

Saldırıda kullanılan bombalı araca LPG dolduran akaryakıt bayisi çalışanı ifadesinde, "Araç yanaştıktan sonra içerdeki kişi yüzü görülmeyecek şekilde camı hafif bir şekilde indirip depoyu doldurmamı söyledi. 80 lira 57 kuruş tuttu, 100 lira uzattı. Para üstü olarak 20 lira vermek için 50 kuruşunuz var mı diye sordum. Cevap vermeden kafasını salladı. Para üstü için biraz bekleyip aldıktan sonra hareket edip gitti” dediği öğrenildi. Saldırganın akaryakıt aldıktan 40 dakika sonra Kayseri’ye gittiği belirlendi. Şehir merkezine giriş yaptıktan sonra saldırı saati olan 08.45’e kadar ne yaptığı, nerelere gittiği, kimlerle bağlantı kurduğu gizemini koruyor. Polis, geçen bu 8 saatin sırrını çözmek için bölgedeki tüm güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını toplayarak incelemeye aldı.

"O sivil indi patlama oldu"

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) haberine göre, saldırıda yaralanan Komando Çavuş Tolga Öğütlü, olayı şöyle anlattı: “Bizim için 3 otobüs gelir. Asker haricinde kimse binemez, yasak. Bir kalkış, bir de iniş durağımız vardır. Belediyenin otobüsüne bindik. O sırada nizamiye önünden sivil kişi otobüse bindi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi durağında, sivil binen kişi, otobüsü durdurmak için düğmeye bastı. Güzergâh değişikliği yaptı. Sağ tarafa yaklaştı. Şahıs otobüsten indi. Hızlı adımlarla yürürken arkasına bakıyordu. Daha sonra patlama gerçekleşti.”



