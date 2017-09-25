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Kayseri'de 70 sanıklı işadamları davası yarın başlayacak

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi’de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında açılan, 17'si tutuklu 70 iş adamının yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın tutuksuz sanıkların dinlenmesi ile başlayacak

25 Eylül 2017 17:28

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi’de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında açılan, 17\'si tutuklu 70 iş adamının yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın tutuksuz sanıkların dinlenmesi ile başlayacak.
Aralarında AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda işadamının bulunduğu 17’si tutuklu 53’ü tutuksuz işadamı yargılanacağı davanın ikinci duruşması yarın Kayseri Adliyesi Konferans Salonu\'nda yapılacak. Haziran ayında görülen ve 3 gün süren davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar ifade verirken, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek davanın ikinci duruşmasında da tutuksuz sanıklar dinlenecek. 6 müşteki sanığın yer aldığı dava tutuklu ve tutuksuz sanıklar \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' ve \'terörizmin finansmanına muhalefet\' suçlarından yargılanacak.

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