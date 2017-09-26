Kayseri'de 70 sanıklı FETÖ davasının 2'nci duruşması başladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ\'de 17\'si tutuklu 70 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının üç gün sürecek ikinci duruşması tutuksuz sanıkların dinlenmesi ile başladı.

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aralarında tutuksuz yargılanan Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ak Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz\'n de bulunduğu 17\'si tutuklu 70 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapıldı. Davanın öğleden önceki bölümünde dinlenen tutuksuz sanıklar Galip Girgin, Aytekin Yılmaz, Abdulkadir Şenkalp, Nuh Mehmet Çeken, Mustafa Özkarakaya, Ahmet Şahin, İkbal Bayatgil, Elif Bozdağ, Ahmet Köseoğlu, Adil Kıranatlı, Şafak Altunay Çivici, Ahmet Mercan kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ ile ilgili imam olan kişilerin Diyanet\'te aktif görevlendirilmesinde etkili olduğu, evinde yapılan aramada FETÖ\'ye ait belgelerin geçmesi ve il müftülüğünde düzenlendiği toplantıda \"Bütün peygamberler şehvetini kadınlarla giderirdi. Muhterem Fethullah Gülen ibadet yaparak giderirdi\" şeklinde sözler söylediği iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan Ardahan Eski İl Müftüsü, Kayseri Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Aytekin Yılmaz ise savunmasında \"Ben, Ardahan il müftüsü iken polisten gelen telefon üzerine gidip teslim oldum. İdari soruşturma neticesinde herhangi bir suç tespit edilmemiş olup şu an halen Kayseri\'de başkanlık vaizi olarak görevime devam ediyorum. Benim atama yaptığım, atamalara karıştığım iddiaları asılsızdır. Tarafıma suçlama yönelten kişinin benimle husumeti yoktur. Bakanlar ile ilgili sözü söylemedim. Abdulkadir Kaptan iftira atıyor. Ben il müftüsü yardımcısıyım. FETÖ ile söylediğim söz insanı dinden çıkarır. Dini bilmeyen birinin bile bu sözü söylemesi mümkün değil iken, benim herkesin içinde bu sözü söylemem ve sosyal medyada paylaşmam mümkün değildir. Tarafıma yapılan bir kumpastır. Toplantıda bulunan kişiler yapılan incelemede bu sözü söylemediğimi ifade etmiştir. Evimde yapılan aramada ses kayıtları ve videolar ise, ben vaizlik yaparken, müftülüğün belirlemiş olduğu haftalar ile ilgili konuları anlamak ve anlatmak için araştırma içinde bulunduğum bir dijitaldir. Gönlümü ve aklımı tarikata kiraya verecek kadar aklımı kaçırmadım. Bahsi geçen söz ile alakalı yalan ve iftira olduğu konusunda avukatım savcılığa suç duyurusunda bulundu\" dedi.

Örgüt ablası olduğu, evinde örgütsel doküman geçirildiği iddiasıyla örgüt suçlamasıyla tutuksuz yargılanan İkbal Bayatgil ise savunmasında, \"Ben sadece sohbet toplantılarına katıldım. Örgüt ablası olduğum iddiaları asılsızdır. Sohbet hocamız Şenay ve Arife hocadır. Şenay hoca, sohbete katılanlarla iletişime geçmek için telefonuma kakao programı yükledi. Arife ve Şenay isimli sohbet hocaları Bank Asya\'ya para yatırmam konusunda talimatta bulundu. Ancak, para yatırmadım. Evimde ele geçen 1 dolarlar ise kızıma ait düğünde topladıkları paralardır\" diye konuştu.

12 tutuksuz sanığın dinlendiği duruşmaya 1 saat ara verildi.