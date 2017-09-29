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Kayseri'de 70 sanıklı FETÖ davasında 3'üncü gün (3)

3 TAHLİYE, 5 TUTUKLAMA Kayseri'de 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gündür devam eden duruşmada 53 tutuksuz sanığın dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluklarına ilişkin devam niteliğinde mütalaa verdi

29 Eylül 2017 00:37

3 TAHLİYE, 5 TUTUKLAMA
Kayseri\'de 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 3 gündür devam eden duruşmada 53 tutuksuz sanığın dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluklarına ilişkin devam niteliğinde mütalaa verdi. Bunun üzerine tutuklu 13 sanığın tutuklularına ilişkin mahkemeye açıklamalarda bulundu.
Tutuklu ve tutuksuz sanıklarının yaptıkları savunmalarının ardından mahkeme heyeti verdiği 18 ara kararda, tutuklu sanıklardan İsmail Saffet Baktır, Metin Filiz ve Veyis Niyazioğlu\'nun tahliyesine, tutuksuz sanıklar Ekrem Horozoğlu, Ahmet Mercan, Ersin Kıranatlıoğlu, Mesut Haskahveci ve Nurettin Okandan\'ın ise tutuklanmasına karar verildi.

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