Kayseri'de 7 FETÖ sanığına ceza yağdı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, yeni adli yılın başlamasıyla birlikte 2. ve 4. Ağır Ceza mahkemelerinde görülen FETÖ davalarında sanıklara ceza yağdı. 7 sanığa, \'terör örgütü üyeliği\' suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakim karşısına çıkarılan tutuklu sanıklar Fatih Aydın, Soner Özen, Murat Yavuz, Çetin Bayram ile tutuksuz sanıklar Ayşe Nurcu ve Hatice Çanakçı, suçlamaları kabul etmedi. İddianamede kendilerine yöneltilen FETÖ üyeliğini reddeden sanıklar, \'ByLock’ kullanmadıkları ifade etti. Ailelerin geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden sanıklar cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti yargılanan 6 sanığı 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası bazı sanıklar mahkeme salonunda gözyaşı döktü.

Öte yandan, Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu Ömer Faruk Beyazıt da yine FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.