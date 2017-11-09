Kayseri'de 69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik yaptığı yol denetiminde 69 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolundaki denetim noktasında durdurulan Mardin plakalı çekici ve çekiciye bağlı dorsede 69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü Y.Y. ve araçta bulunan F.Ö. olayla ilgili gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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