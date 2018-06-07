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Kayseri'de 6 FETÖ şüphelisine yeniden gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişi, örgütün gizli haberleşme programları 'ByLock' ve 'Eagle' kullanıcısı oldukları belirlenince yeniden gözaltına alındı

07 Haziran 2018 15:49

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişi, örgütün gizli haberleşme programları \'ByLock\' ve \'Eagle\' kullanıcısı oldukları belirlenince yeniden gözaltına alındı. Firari 2 kişiyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nin eski çalışanı olan ve daha önce yapılan operasyon kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilerle ilgili inceleme yaptı. KOM ekiplerinin yaptığı dijital meteryal incelemesi sonucunda, FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programları \'ByLock\' ve \'Eagle\' kullancıları oldukları belirlenen 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda M.İ., M.A., O.A., D.P.S., Y.K. ve F.A. yakalanıp, gözaltına alındı. Firari H.K. ve S.B.\'yi yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

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