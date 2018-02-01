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Kayseri'de 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları öne sürülen 2'si kadın 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

01 Şubat 2018 14:39

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları öne sürülen 2\'si kadın 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan farklı meslek gruplarından A.B., E.A., A.P., E.P., G.C. ve M.D.\'nin sorguları tamamlandı. 2\'si kadın, 6 şüpheli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında E.A. ve F.K\'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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