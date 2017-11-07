T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 6 bin 900 paket sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sigara kaçakçılarına karşı yaptığı operasyonda 6 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

07 Kasım 2017 14:42

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sigara kaçakçılarına karşı yaptığı operasyonda 6 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğü ekipleri saat 01.40 sıralarında H.A. yönetimindeki Adana plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler valiz ve poşet içinde toplam 6 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerininKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüOtomobildeOlaylaEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24