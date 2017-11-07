Kayseri'de 6 bin 900 paket sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sigara kaçakçılarına karşı yaptığı operasyonda 6 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 01.40 sıralarında H.A. yönetimindeki Adana plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler valiz ve poşet içinde toplam 6 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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