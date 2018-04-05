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Kayseri'de 5 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın, 5 kişi, adliyeye sevk edildi

05 Nisan 2018 14:55

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3\'ü kadın, 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 gün A.A., Y.B., M.İ.,A.K ve S.A., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

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