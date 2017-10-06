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Kayseri'de 5 FETÖ şüphelisi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3'ü kadın 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı

06 Ekim 2017 13:05

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3\'ü kadın 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli meslek gruplarından 3\'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, R.T., B.C., A.A., A.Ö. ve A.U., Emniyet\'teki sorgularının ardından, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Firari olan şüpheliler M.A., B.Ö. ve T.Ö.\'nün ise yakalamasına çalışıldığı bildirildi.

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