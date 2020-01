Kayseri'de 5 bin kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de Ülkü Ocakları tarafından organize edilen Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne üniversite öğrencilerinin de aralarında olduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüş, ERÜ merkez kampüsündeki otobüs ring hareket noktasından başladı. Etkinliğe Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, Ülkü Ocakları il yönetimi, Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. ERÜ kampüsünden, Kartal Şehitliği\'ne kadar sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyen gruba, Talas yönüne giden sürücüler de korna çalarak destek verdi. \"Kayseri Ovası, bozkurtların yuvası\", \"Ne mutlu Türküm diyene\" ve \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" diye slogan atan üniversite öğrencileri, Kartal Şehitliği\'nde dua edip, Cumhuriyet Meydanı\'na geldi. Burada, Atatürk anıtı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunan grup, ardından İstiklal Marşı\'nı okudu.

Kalabalık adına basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, Sarıkamış Harekatı\'nın Türk milliyetçiliği için önemine dikkat çekerek, \"Sarıkamış, bizim için vazgeçilmezdir. Dün Sarıkamış\'ta can verdik, bugün gerekirse Kudüs\'te can veririz, Arakan\'da can veririz, Kırım\'da, Bosna\'da can veririz. Biz her zaman bu millet için, bu milletin şehitleri için, onların yolunda layık olmak için adım atıyoruz\'\' dedi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık dağıldı.

