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Kayseri'de 5 bin kişi İsrail katliamını protesto etti

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla protesto edildi

15 Mayıs 2018 18:44

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla protesto edildi. Etkinlikte, ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kayseri-Filistin platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, İsrail askerlerinin, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını protesto ede Filistinlileri katletmesi protesto edildi. Etkinlik öncesi Kayseri\'deki tüm camilerden Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş\'ın genelgesi uyarınca Filistin\'de ölenler için sela okundu.  Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından, \"Kıymetli din gönüllüsü kardeşim. Mübarek Ramazanı şerifin arifesinde, Gazze\'de elinde ve yüreğinde iman ve cesaretinden başka bir şey olmayan onlarca masum insan bütün dünyanın önünde hunharca katledilmiştir. Şehit olan kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ramazan ikliminde kalplerimizi ve dualarımızı Filistin için birleştirmenizi istirham ediyorum\'\' mesajı yayımlandı. 
Kayseri Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi, \'Yıkılsın İsrail enkazını görelim, sana ülke diyenin yüzüne tükürelim\' pankartı açtı, \'Kahrolsun İsrail, hain Amerika\' sloganları attı. Etkinlikte, Büyükşehir  Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik konuşma yaptı. Ak Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, MHP İl Başkanı Serkan Tok ve BBP İl Başkanı Ali Saraçoğlu tarafından hazırlanan ortak bildiri okundu. Kur\'anı kerim tilavetinden sonra, Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Filistin\'de katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

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