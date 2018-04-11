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Kayseri'de 5 bin 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, 5 bin 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

11 Nisan 2018 18:46

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, 5 bin 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, piyasada 10 numara yağ olarak bilinen tehlikeli karışımlı yakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan İ.G. ve A.O.\'nun işyeri ve araçlarında dolum yapılırken operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 bin 342 litre karışımlı madeni yağ ele geçirildi.
Yine takibe alınan Mersin plakalı kamyonetin kasasındaki özel düzenek vasıtasıyla TIR\'a akaryakıt dolumu yapılırken operasyon düzenlendi. B.B. ve R. G, suçüstü yakalanırken, 2 bin 534 litre kaçak akaryakıta el kondu.
Her iki operasyonda gözaltına alınan 4 kişi Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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