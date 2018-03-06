Kayseri'de 5 avukata FETÖ gözaltısı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi oldukları belirtilen 5 avukat, gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin düzenlediği operasyonla avukatlar A.S., S.B., M.G., U.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Örgüte üye oldukları ve toplantılarına katıldıkları belirlenen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.