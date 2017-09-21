Kayseri’de 4 şüpheli uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 4 şüpheli ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile yakalandı.

Narkotik timler tarafından kent merkezinde yapılan operasyonda sokak satıcısı oldukları belirlenen Y.O. (30), F.K. (23), H.B. (37) ve M.İ.\'nin (28) üst, araç ve ev aramaları yapıldı. Aramalarda 3 parça halinde satışa hazır 9.50 gram esrar ruhsatsız 4 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 10 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 mermi ele geçirildi. 4 şüpheli 6 bin 136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.