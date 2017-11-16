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Kayseri'de 4 bin lira aylık ücretle çoban bulunamıyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık  İl Müdürü Özkan Kayacan, besici ve köylülerin 4 bin lira aylık ücret ile çoban bulamadıklarından yakındıklarını, bu nedenle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle il genelinde 'sürü bakıcısı

16 Kasım 2017 16:14

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık  İl Müdürü Özkan Kayacan, besici ve köylülerin 4 bin lira aylık ücret ile çoban bulamadıklarından yakındıklarını, bu nedenle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle il genelinde \'sürü bakıcısı\' kursları açtıklarını, kursu bitirip bu mesleği yapanlara yıllık 6 bin lira \'çoban desteği\' verdiklerini söyledi.
Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, \'sürü bakıcısı\' adı altında açtıkları 15 günlük  kurslarda, veteriner hekim ve zootekni uzmanlarının \'Hayvan nasıl güdülür, doğum nasıl yaptırılır, sakatlık anında nasıl davranılır, aşı yapımı, yemleme\' gibi konularda eğitim verdiklerini, İŞKUR kanalı ile yapılan bu kursların çoban açığını kapatmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Kayacan, \'\'Bakanlığımızın hayvancılığı teşvik politikası gereği, çiftçimizin, besicimizin köylümüzün sıkıntısını çektiği çobanlık konusunda sorunu gidermek için il merkezinde ve ilçelerde İŞKUR ile birlikte sürü bakıcısı programları ve kursları açıyoruz. Bu kursları bitirip, çobanlık yapanlara ayda 500 lira olmak üzere yıllık 6 bin lira çoban desteği veriyoruz\'\' dedi.

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