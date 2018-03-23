Kayseri'de 30 ton kaçak et ele geçirildi, imha edildi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 30 ton kaçak et ele geçirildi. Etler, görevliler gözetiminde imha edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. \'Sağlıksız gıdaya geçit yok\' sloganıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ele geçirdikleri 2,5 ton uygunsuz peynirin ardından bu kez de kaçak et operasyonu yaptı. Merkez Kocasinan Denetim ekipleri, polis ve zabıta ekipleri eşliğinde Boztepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste Bakanlık tarafından onay almadan faaliyet gösteren bir depoya yönelik baskın düzenledi. Yapılan baskında, üzerinde tanımlama işareti bulunmayan, izlenebilirliği sağlanamayan, ambalajlanmış ve açık halde yaklaşık 30 ton sığır sakatatı (sığır iç organları, sığır iç yağları, derisi yüzülmüş ve yüzülmemiş sığır başı, kemiksiz sığır baş eti, sığır işkembesi, kemikli sığır kuyruk sokumu eti, sığır bağırsağı vb.) ele geçirildi.

Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, insan sağlığı açısından tüketilmesi uygun olmayan etlerin imha edildiğini kaydetti. Vatandaşın sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadeleye devam edeceklerini ifade eden yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

\"5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ilgili hükümleri gereğince Resmi Veteriner Hekimler gözetiminde, zabıta görevlileri eşliğinde Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından gömülmek suretiyle imha edilerek piyasaya arz edilmesi engellenmiştir. Etiketsiz olarak uygun olmayan koşullarda ve bakanlığımızdan onay almadan üretilen piyasaya sürülen gıda ürünleri, halk sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için vatandaşlarımızın etiketsiz ürünlere talep göstermemeleri ve bu tarz ürünlerin görüldüğü yerde \'Alo Gıda 174\' hattı aracılığıyla İl müdürlüğümüze ihbarda bulunmaları Halk Sağlığı ve Güvenilir Gıda tüketimi için önem arz etmektedir.\"



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