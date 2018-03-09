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Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, ayrı ayrı yargılanan 3 tutuksuz sanığa, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

09 Mart 2018 18:14

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, ayrı ayrı yargılanan 3 tutuksuz sanığa, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ/PDY davasında, tutuksuz sanıklar Mustafa G. ve Hüseyin S. hazır bulunurken, Mustafa B. ise duruşmaya katılmadı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarini istedi. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Mustafa B.\'ye \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3 ay, Hüseyin S.\'ye ise aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Mustafa G.\'yi de \'terörün finansmanı suçundan\' 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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