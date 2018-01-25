Kayseri'de 3 FETÖ sanığa hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, terör örgütü üyeliğinden ve örgütün kriptolu mesajlaşma programı \'ByLock\' kullanıcısı oldukları iddiasıyla ayrı yargılanan 2’si tutuklu 3 sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar; Naciye Abay ve Mücella Kıvrak ile tutuksuz sanık Muhammet Ç. hazır bulundu. Duruşmada FETÖ üyesi olmak ve ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları iddia edilen şüphelilerin savunmaları alındı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını ve tahliye edilmelerini istedi.

\'2 YILIN ÜZERİNDE CEZA ALIRSAM MESLEĞİMİ YAPAMAYACAĞIM\'

Tutuksuz olarak yargılanan ve \'Etkin Pişmanlık\' hükümlerinden yararlanmak isteyen Muhammet Ç., şöyle dedi:

\"Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. 2 yılın üzerinde ceza almam halinde mesleğimi yapamayacağım. En büyük hayalim; bu mesleği gerçekleştiremeyeceğim. Mesleğimi yapmak istiyorum, beraatımı talep ediyorum.\"

Mahkeme heyeti yargılama sonucu tutuklu sanıklar, Naciye Abay ve Mücella Kıvrak’a, 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verirken, yurt dışına çıkış yasağı koşulu ile tahliye etti. Tutuksuz sanık Muhammet Ç.’nin ise, Etkinlik Pişmanlık hükümlerinden yararlanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.