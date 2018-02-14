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Kayseri'de 3 DEAŞ'lı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütü üyesi 1'i Suriyeli, 2'si Iraklı 3 şüpheli, Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı

14 Şubat 2018 15:28

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de DEAŞ terör örgütü üyesi 1\'i Suriyeli, 2\'si Iraklı 3 şüpheli, Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
DEAŞ terör örgütünün eylemsel faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, geçmiş dönemde DEAŞ örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu İsa Al Geylani, Irak uyruklu Abdurrahman Ahmed Shakir ve İsmail Muhammed Ali İsmail, TEM ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorguları sürüyor.
 

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