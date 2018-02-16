Kayseri'de 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2\'si Suriye, 1\'i Irak uyruklu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla kentte, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ operasyonu kapsamında, Suriye uyruklu Muhammed İsa Al Geylani ve İsmail Muhammed Ali İsmail ile Irak uyruklu Abdurrahman Ahmet Şakir gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette 3 gün süren sorgularının ardından Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. DEAŞ şüphelileri, kontrol sonrası nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.



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