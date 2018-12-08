Kayseri'de, 26 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

16 KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'askeri mahrem yapılanması\'na yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 16\'sı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin, FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\'nın deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 26 kişiden 16\'sı tutuklanırken, 10\'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.