Kayseri'de 2017'de 481 kadın ve beraberindeki çocukları konuk evine yerleştirildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' kapsamında panel düzenlendi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Kübra Yaman, Kayseri\'de 2017 yılında mağdur 4 bin 836 kadına hizmet verildiğini belirterek, \"481 kadın ve beraberindeki çocukların konuk evinden faydalanmaları sağlanmıştır\" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen panele, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Kübra Yaman, Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof.Dr. Asuman Gölgeli, Kayseri Barosu Avukatı Selin Soydan ve kurum çalışanları katıldı. Panelde açılış konuşması yapan Özer, şöyle dedi:

\"Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu bir insanlık suçudur. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle mücadele her zaman sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmekteyiz. Bizim medeniyetimizde ve inanç değerlerimizde de şiddetin yeri yoktur. Asla da maruz gösterilemez. Kadına şiddet aynı zamanda sadece belirli bir kesimin duyarlı olduğu ve mücadele alanı gördüğü bir alan değildir. Kadına yönelik şiddet ile tüm toplum kesimleri el ele mücadele edersek başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Çünkü şiddet toplumsal bir mesele olup, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmektedir\" ifadelerini kullandı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Kübra Yaman ise, şöyle konuştu:

\"Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik olarak şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kişilerin başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren kurumumuz 1 yıldır kurumlar arası koordinasyonu sağlamaktadır. Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezimiz 2016 yılında mağdur 4 bin 238 kadına hizmet vermiş ve bunlardan 553 kadın ve beraberindeki çocukları kadın konuk evine yerleştirilmiştir. 2017 yılında ise 4 bin 836 kadına hizmet verilmiş ve 481 kadın ve beraberindeki çocukların konuk evinden faydalanmaları sağlanmıştır.\"

Panel, Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Asuman Gölgeli ve Kayseri Barosu Avukatı Selin Soydan\'ın sunumu ile davam etti.



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