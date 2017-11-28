Kayseri'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik olarak yapılan çalışmalarda M.Ö.(25) ve O.A. (27) yakalandı. Zanlıların ev, üst ve araç aramalarında satışa hazır halde paketlenmiş 8 parça halinde toplam 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ö. ve O.A. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.