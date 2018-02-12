Kayseri'de 2 uyuşturucu sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklardan İsmail Cem Arısoy (27) 12,5 yıl, Fırat Keleş (20) ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaların duruşmalarında, tutuklu yargılanan inşaat işçisi İsmail Cem Arısoy ile Fırat Keleş hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat ve tahliyelerini istedi. Sanık Arısoy, \"Ben inşaat işçisiyim. Ekmeğimi taştan çıkaran bir insanım, neden uyuşturucu satayım?\" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrası, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklu sanıklardan İsmail Cem Arısoy\'a 12 yıl 6 ay, Fırat Keleş\'e ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, sanıklardan Arısoy\'u 25 bin, Keleş\'i ise 11 bin 440 lira para cezasına çarptırdı.