T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 2 uyuşturucu sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklardan İsmail Cem Arısoy (27) 12,5 yıl, Fırat Keleş (20) ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

12 Şubat 2018 16:51

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklardan İsmail Cem Arısoy (27) 12,5 yıl, Fırat Keleş (20) ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaların duruşmalarında, tutuklu yargılanan inşaat işçisi İsmail Cem Arısoy ile Fırat Keleş hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat ve tahliyelerini istedi. Sanık Arısoy, \"Ben inşaat işçisiyim. Ekmeğimi taştan çıkaran bir insanım, neden uyuşturucu satayım?\" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrası, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklu sanıklardan İsmail Cem Arısoy\'a 12 yıl 6 ay, Fırat Keleş\'e ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, sanıklardan Arısoy\'u 25 bin, Keleş\'i ise 11 bin 440 lira para cezasına çarptırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİCem ArısoyFırat KeleşAğır Ceza MahkemesiFırat Keleş hazırHaklarındaSanık Arısoy"BenEkmeğimiMahkemeArısoyKeleş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24