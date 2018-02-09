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Kayseri'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandığı ileri sürülen hemşire E

09 Şubat 2018 15:01

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, \'ByLock\' kullandığı ileri sürülen hemşire E.E. ve Erciyes Üniversitesi\'nde asistan olarak görev yaparken ihraç edilen M.A.U. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri merkezli İstanbul, Manisa ve Kırşehir\'de operasyon düzenlendi. Kayseri\'de, özel hastanede hemşirelik yaptığı belirlenen E.E. ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile asistan olarak görev yaptığı Erciyes Üniversitesi\'nden ihraç edilen M.A.U., örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, götürüldükleri emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. E.E. ve M.A.U., daha sonra adliyeye sevk edildi. 

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