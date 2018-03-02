T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 2 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'deki FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden sorgusu tamamlanan 2'si adliyeye gönderildi

02 Mart 2018 14:12

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'deki FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı \'ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden sorgusu tamamlanan 2\'si adliyeye gönderildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden, sorgusu tamamlanan M.A. ve H.K., Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye gönderildi.
Sorguları devam eden 6 kişinin öğleden sonra adliyeye gönderilmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHAKAYSERİ FETÖPDYKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüFETÖPDYByLockAdli TabipliğeBuradaSorgularıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24