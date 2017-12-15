Kayseri'de 2 bin 943 Ecstasy hap ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 bin 943 Ecstasy hap ele geçirildi.

Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve şehre batı illerinden temin ettikleri uyuşturucuları nakleden kişilere yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 31 yaşındaki, M.K., 47 yaşındaki M.K ve 39 yaşındaki K.A. yakalandı. Zanlıların üst ve araç aramalarında toplam 2 bin 943 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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