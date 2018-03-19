T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis, sigara kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonlarda toplam 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 2 kişi gözaltına aldı

19 Mart 2018 14:27

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polis, sigara kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonlarda toplam 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, 2 kişi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kente gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde bilgi alınan TIR\'ı takibe aldı. Ekipler, Malatya yolu uygulama noktasında durdurdukları araçta gizlenmiş bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, sürücü S.B.\'yi gözaltına aldı. Polisin bir başka operasyonunda ise, Suriye uyruklu M.R., gümrük kaçağı sigara dağıtımı yaparken bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalandı. Gözaltına alınan M.R., emniyet müdürlüğüne götürüldü. Toplam ele geçirilen 2 bin 500 paket kaçak sigaraya el konuldu.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğü KOMTIREkipler MalatyaPolisinSuriyeGözaltınaToplamFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24