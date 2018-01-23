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Kayseri'de 2 araçta 1500 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale ekiplerince Kahramanmaraş ve Mersin plakalı araçlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 1500 paket sigara ele geçirildi

23 Ocak 2018 14:46

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale ekiplerince Kahramanmaraş ve Mersin plakalı araçlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 1500 paket sigara ele geçirildi. Olaylarla iligili 2 şüpheli gözaltına alındı.
KOM Şubesi\'ne bağlı ekipler, aldıkları ihbar üzerine 2 şüpheliyi izlemeye aldı. Kayseri-Malatya karayolundaki denetim noktasında yapılan operasyonda H.A. yönetimindeki Mardin plakalı araçla, E.K. yönetimindeki Mersin plakalı otomobilde detaylı arama yapıldı. Aramada, araçların çeşitli yerlerine gizlenen 1500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Kaçakçılık olayına karışan 2 şüpheli gözaltına alınırken, sigaralara el konuldu.

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