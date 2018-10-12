T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 19 bin kaçak ilaç ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yurt dışından cinsel gücü artırıcı kaçak ilaç getiren Suriyeli A

12 Ekim 2018 20:55

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yurt dışından cinsel gücü artırıcı kaçak ilaç getiren Suriyeli A.A. gözaltına alındı.
KOM ekipleri, yurt dışından bir kısmı cinsel gücü artırıcı olmak üzere çok sayıda kaçak ilaç getirerek Kayseri\'de satan Suriye uyruklu A.A.\'nın iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında, 19 bin kaçak ilaç ele geçirildi, A.A. gözaltına alındı. Kaçak ilaçlar da adli emanete teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize SuçlarlaKOMSuriyeliKayseriSuriyeYapılanKaçak ilaçlarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24