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Kayseri'de 17 sanıklı FETÖ davasında 2 tahliye

KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında işadamlarının olduğu 6’sı tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanık tahliye edildi

01 Kasım 2017 21:02

KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında işadamlarının olduğu 6’sı tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanık tahliye edildi.
4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Nuri Korkmaz ile kardeşi Halil Korkmaz, İbrahim Hakkı Gazezoğlu, Ahmet Osman Başatlı, Sami Gülhan ve Süleyman Ünsal ile tutuksuz sanıklar Nagihan Boydak, Ahmet Büyükşekerci, Davut Ünsal, Doğan Ünsal, Mehmet Büyükberber, Osman Büyükberber, Ömer Erdoğan, Uğur Payza, Ülkü Seçilay Selman, Bayram Gültekin ve Abdurrahman Özbahçeci ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada 7 tanık dinlendi. Tanık ifadelerine karşı söz alan sanıklar aleyhlerine olan ifadeleri kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklardan Ahmet Osman Başatlı ile Süleyman Ünsal’ın tahliyelerine, diğer 4 tutuklu sanık Nuri Korkmaz, Halil Korkmaz, İbrahim Hakkı Gazezoğlu ve Sami Gülhan’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Şubat’a erteledi.

 

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