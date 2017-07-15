Kayseri'de 15 Temmuz anısına 'Şehitler Parkı' açıldı

Kayseri’de Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce yaptırılan, 15 Temmuz’da yaşamını yitiren 249 kişinin fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz Şehitler Parkı" düzenlenen törenle açıldı.



OSB'de yapılan ve Türk bayraklarıyla donatılan ve 638 bin liraya mal olan parkın açılışına Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, askeri ve sivil yetkililer ile sanayiciler ile öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz’a ilişkin konuşması ve okuduğu şiirin tören alanında dinletildiği, şehitlerin ruhuna İl Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven tarafından dua okundu.

Törende konuşun Vali Süleyman Kamçı, "15 Temmuz bir anlamda milletimiz için ikinci kurtuluş mücadelesidir. Başta peygamber ocağı olarak bildiğimiz ordumuza ve devletimizin tüm kademelerine sızan bu hainler, ülkemizi parçalamak istediler. Millet iradesinin galip geldiği bu mücadelede şehit olan 249 vatandaşımızın adlarının bu parkta yaşatılması son derece yerindedir. Şehitlerimize rahmet, bin 193 gazimize ise sağlıklı ömür diliyorum’’ dedi.



Öte yandan OSB alanında 15 Temmuz’un kahraman şehitlerinden Ömer Halis Demir, Kayserili özel hareket polisleri Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit isimleri verilen 3 parkın açılışı daha yapıldı.