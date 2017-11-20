Kayseri'de 15 şehit anısına 'anıt durak' yapımına başlandı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de geçen yıl çarşı iznine çıkan 15 askerin şehit olduğu bombalı terör saldırısının meydana geldiği otobüs durağının yıkılarak şehitler anısına anıt durak yapılması çalışmalarına başlandı.

Kayseri\'de, 17 Aralık 2016 günü çarşı iznine çıkan 1\'inci Komando Tugayı askerlerini taşıyan otobüse Talas Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker de yaralandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi\'nin şehit 15 asker için anıt yapılması kararı uyarınca Talas ilçesindeki Erciyes Üniversitesi durağı Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan anıt durak, şehitleri temsil eden taş bloklardan oluşacak. Anıtı oluşturan 15 taş bloğun her birisine şehitlerin isimleri, doğum tarihleri ve doğum yerleri yazılacak. Taş bloklar arasında kalan bölümlere özel aydınlatma yerleştirilecek. Tüm anıt taşlarını kapsayan ve durak alanına saçak oluşturan son taş da ise gerçekleşen saldırıyı anlatan bir metin bulunacak. Oturma birimleri şehitlerin anısına saygı nedeniyle durak önünde değil yanında yer alacak.

Anıt durak yapımının başlaması ile ilgili Neslihan Demir (48), \"Şehitlerimiz için güzel bir şey düşünülmüş. Bence çok güzel. Ben memnun oldum\" dedi. Ahmet Akar (47) ise \"Unutulmamalı bence burada olanlar. İbretlik bir anıt yapılmalı buraya\" dedi.



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