T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 147 öğretmen hakkında yakalama kararı

Bazı öğretmenler gözaltına alındı

06 Eylül 2016 13:31

Kayseri’de 'FETÖ' soruşturması kapsamında, açığa alınan öğretmenler içerisinde örgütün kriptolu iletişim programı olduğu öne sürülen 'ByLock' kullanan 147’si hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gözaltı kararı verilen öğretmenlerin yakalanması için 400 polisle operasyona başladı.

'Anayasal İhlal’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs’ ve ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alınan 147 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. 

Bu sabah evlerinde gözaltına alınan erkek öğretmenlerin ellerine plastik kelepçe takılarak sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

 

ETİKETLER

gözaltıkarar147 öğretmenKayseri yakalama kararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24