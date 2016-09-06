Kayseri'de 147 öğretmen hakkında yakalama kararı

Kayseri’de 'FETÖ' soruşturması kapsamında, açığa alınan öğretmenler içerisinde örgütün kriptolu iletişim programı olduğu öne sürülen 'ByLock' kullanan 147’si hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gözaltı kararı verilen öğretmenlerin yakalanması için 400 polisle operasyona başladı.



'Anayasal İhlal’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs’ ve ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlarından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alınan 147 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah evlerinde gözaltına alınan erkek öğretmenlerin ellerine plastik kelepçe takılarak sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.