Kayseri'de 13 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Pınarbaşı İlçesi\'nde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan otomobilde 13 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Pınarbaşı İlçesi\'nde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında M.A.\'nın kullandığı Kayseri plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 13 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



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