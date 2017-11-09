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Kayseri'de, 12 sanıklı FETÖ davasında 3 kişiye tahliye

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, geçen Mart ayında, gizlice sohbet ve himmet toplantıları düzenleyip, cezaevindeki FETÖ üyelerine maddi destek için yardım topladıkları iddia edilen 9'u tutuklu, 12 işadamının yargılandığı davada, ara kararla 3 sanık tahliye ol

09 Kasım 2017 19:28

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, geçen Mart ayında, gizlice sohbet ve himmet toplantıları düzenleyip, cezaevindeki FETÖ üyelerine maddi destek için yardım topladıkları iddia edilen 9\'u tutuklu, 12 işadamının yargılandığı davada, ara kararla 3 sanık tahliye oldu.
Kayseri\'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen Mart ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 kişinin yargılanmasına Kayseri 2.\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Bağ evlerinde gizlice sohbet ve himmet toplantıları düzenleyip, cezaevindeki FETÖ üyelerine maddi destek için yardım topladıkları iddia edilen tutuklu sanıklar Hanefi Yılmaz, Murat Biçer, Mahmut Alaca, Mustafa Alaca, Selçuk Alaca, Ali Kara, Mehmet Aydemir, İbrahim Şencanlar ve İhsan Yılmaz ile tutuksuz sanıklar  Altan Aydemir, Hacı Ali Demirci ve Fuat Güzey ve avukatları, mahkemede hazır bulundu. Savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, bir araya gelmelerinin FETÖ toplantısı olmadığını, aksine Kayseri\'de \'oturma\' olarak bilinen sohbet toplantısı olduğunu ifade ederek tahliyelerini istedi.
Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla Mahmut Alaca, Mustafa Alaca ve Mehmet Aydemir\'in tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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