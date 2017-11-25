T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 1100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, otomobilinde 1100 paket kaçak sigara ile yakalanan F

25 Kasım 2017 19:04

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, otomobilinde 1100 paket kaçak sigara ile yakalanan F.E., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, terör örgütü PKK propagandası yapmaktan da yargılandığı belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet üzerinden değişik isimler altında sahte hesaplarla kaçak sigara satışı yapan kişinin kimliğinin F.E. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, gece saat 02.00 sıralarında, Kayseri plakalı araçla hareket halindeki F.E.\'yi, Kocasinan ilçesi Ambar Mahallesi\'nde durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ikazına uymayan F.E., kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, terör örgütü PKK propagandası yapmaktan da yargılandığı öğrenildi. F.E., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHA KAYSERİPKKEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleHareketeKocasinanAmbar MahallesiPolisinAraçtaGözaltınaEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24