Kayseri'de 1100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, otomobilinde 1100 paket kaçak sigara ile yakalanan F.E., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, terör örgütü PKK propagandası yapmaktan da yargılandığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet üzerinden değişik isimler altında sahte hesaplarla kaçak sigara satışı yapan kişinin kimliğinin F.E. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, gece saat 02.00 sıralarında, Kayseri plakalı araçla hareket halindeki F.E.\'yi, Kocasinan ilçesi Ambar Mahallesi\'nde durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ikazına uymayan F.E., kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, terör örgütü PKK propagandası yapmaktan da yargılandığı öğrenildi. F.E., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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