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Kayseri'de 10 bin ağaç dikimiyle rekor denemesi

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nce 'Keykubat Kent Ormanı'na Ağaç Dikme Şöleni' düzenlendi

29 Nisan 2018 17:10

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi\'nce \'Keykubat Kent Ormanı\'na Ağaç Dikme Şöleni\' düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin de katıldığı şölende, aynı anda 1,5- 4 metre boylarında 10 bin ağaç dikilerek, rekor denemesi yapıldı.
Kocasinan ilçesinde bulunan Keykubat Dağı\'nda oluşturulacak Keykubat Kent Ormanı için \'Ağaç Dikme Şöleni\' gerçekleştirildi. Etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, AK Parti\'den milletvekili aday adayları ve 10 bine yakın Kayserili katıldı. Boyları 1,5 metre ile 4 metre arasında değişen 10 bin meyveli ve gölgeli ağaç, aynı anda, siren sesi eşliğinde dikilerek, rekor denemesi yapıldı.
Etkinlikte konuşan Başkan Çelik, \"Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alana çok önem veriyoruz.  Verdiğimiz önemi göstermek içinde şehrimizin yeni cazibe bölgelerinden olan Keykubat\'a Şeker Fabrikası ile yaptığımız anlaşma neticesinde Kent Ormanı yapma kararı verdik. 10 bin ağacın toprakla buluştuğu bu alanda her türlü sosyal aktivite mekanları yer alacak. İnsanların huzurlu zaman geçirmeleri için hazırlanan 1+0 ve 1+1 yaşam alanları da yapacağız\" dedi.
Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı ise yaptıkları konuşmalarda, kent sakinlerini, 5 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yapacağı açılışlara ve mitinge davet etti.
ÖZHASEKİ: TABİAT BİZE EMANET 
Çevrenin önemini ve ağaçlandırmanın özellikleri anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, \"Çevre, aslında son yıllarda tüm dünyada ilgisini çeken konulardan birisidir. Sebebi, sanayi devriminde sonra yaşanan gelişmelerdir. Tabiat bize emanettir. Yıllar önce kadim medeniyetimizin bunun en güzel örneklerini göstermiştir. Biz göreve geldiğimiz yıllarda Kayseri\'de park sayısı 7\'ydi. O parlaklarda tellerle çevrili 20- 30 yıl önce yapılmış parklardı. Mafyanın elindeydi. Sonra biz göreve geldik ve park sayımız şimdi 1000\'i geçti. Keykubat Kent Ormanı da şehrimize bambaşka bir çehre kazandıracak ve insanlar keyifli zaman geçireceklerdir\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve etkinliğe katılanlar, 10 bin ağacı toprakla buluşturdu.

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