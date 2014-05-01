Kayseri'de 1 Mayıs kutlamalarına giden işçi otobüsü devrildi; 38 yaralı

Kırşehir'den Kayseri'ye gitmekte olan ve Hizmet-İş Sendikası Kırşehir Şubesi işçilerini taşıyan otobüs, Mucur ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada 1'i ağır 38 kişi yaralandı.

CHA’nın haberine göre, Kırşehir'den Kayseri'ye gitmekte olan Yılmaz Tiryaki'nin kullandığı 41 YV 453 plakalı otobüs, Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında yoğun yağmur yağışı nedeniyle yoldan çıkarak karşı şeride geçti ve yan yattı. Kazada 1'i ağır 38 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan çok sayıda ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

41 kişi vardı

Yolcuların, Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası üyeleri olduğu ifade edildi. 1 Mayıs kutlamaları için Kırşehir'nden Kayseri'ye gitmekte iken Mucur ilçesi yakınlarında kazanın olduğunu söyleyen yolcular, otobüste 41 kişi olduklarını ve bazı yolcu arkadaşlarının da hafif yaralı olarak kurtulduklarını ifade etti.