Kayseri'de 1 ayda uyuşturucu ticaretinden 50 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin bir ay içinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 50 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün 15 Ekim- 14 Kasım tarihinde, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 314 kişiye işlem yapıldı. Gözaltına alınan 50 kişi tutuklanırken, 10 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Yapılan operasyonlar sonucunda 113 gram kubar esrar, 39 gram toz esrar, 84 gram eroin, 381 gram metamfetamin, 584 gram bonzai, 6 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.