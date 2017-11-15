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Kayseri'de 1 ayda uyuşturucu operasyonlarında 50 kişi tutuklandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik son 1 ayda yaptığı operasyonlarda toplam 50 kişi tutuklandı

15 Kasım 2017 12:33

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik son 1 ayda yaptığı operasyonlarda toplam 50 kişi tutuklandı.
15 Ekim - 14 Kasım tarihlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından 191 olayda 307 kişiye yasal işlem yapıldı. Olaylarda 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 50 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 247 kişi de serbest bırakıldı.
Yapılan operasyonlar sonucunda 109,23 gram kubar esrar, 39,25 gram toz esrar, 84,43 gram eroin, 381,06 gram metanfetamin, 582,71 gram bonzai ve 6 ecstasy hap ele geçirildi.

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