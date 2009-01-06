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Spor

Kayseri zorlanmadı

Kayserispor, Malatyaspor engelini rahat bir oyunla 3-1 yendi ve B Grubu'ndaki ümitlerini Ankaraspor maçına taşıdı.

06 Ocak 2009 02:00

Kayserispor, Malatyaspor engelini rahat bir oyunla 3-1 yendi ve B Grubu'ndaki ümitlerini Ankaraspor maçına taşıdı.

Fortis Türkiye Kupası'nda ilk iki maç sonunda aldığı 1 puanla tur şansını zora sokan Kayserispor, Malatyaspor engelini rahat bir oyunla 3-1 yendi ve B Grubu'ndaki ümitlerini Ankaraspor maçına taşıdı.

İlk maçında Altay ile berabere kalan, ardından da Galatasaray'a yenilen Kayserispor, Adana'da oynanan maça genç oyunculardan oluşan kadrosuyla çıkan Malatyaspord karşısında henüz 2. dakikada Abdullah ile öne geçti.
 
İlk yarının son bölümünde Mehmet Topuz ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan Kayseri, cangeli ile farkı ikiye çıkardı. Mert konuk ekibi umutlandırsa da Mehmet Topuz maçın sonucunu 3-1 olarak belirledi.Kayseri böylece puanını 4'e çıkardı.

KAYSERİSPOR: 3 - MALATYASPOR: 1

Stat: 5 Ocak
Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Volkan Akçit
Kayserispor: Souleymanou, Ali, Saidou, Cangele, Toledo, Bilal (Dk. 64 Olembe), Aghahowa (Dk. 62 Turgay), Aydın, Mehmet Topuz, Mehmet Eren, Abdullah (Dk. 89 Umut)
Malatyaspor: Emrah, Mustafa Sert, Eren, Mustafa Aslan (Dk. 87 Mehmet Yoldaş), Güven, Güngör, Turgay, Caner, Selim, Mahmut (Dk. 74 Ali Şimşek), Ergun (Dk. 81 Mert)
Goller: Dk. 6 Abdullah, Dk.44 Cangele, Dk. 85 Mehmet Topuz (Kayserispor), Dk. 83 Mert (Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 30 Mehmet Eren, Dk.58 Toledo (Kayserispor)

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