Kayseri'ye 101 milyon liraya millet bahçesi yapılacak

Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri Kayseri’ye yapılacak. "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" 1.2 milyon metrekarelik alana inşa edilecek ve 100 milyon 900 bin liraya mal olacak.

Kayseri Millet Bahçesi'nin 21 Mart 2022'de açılması planlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'ye verdiği ve bundan sonra da vereceği destekleri düşünerek projeye Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi yakışır" diyerek, millet bahçesine Recep Tayyip Erdoğan ismini verdiklerini açıkladı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada tamamlanan ve uygulama aşamasında olan 46 millet bahçesinin toplam maliyetinin 1 milyar 688 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile bu tutar 1 milyar 788 milyon TL'yi aştı.

11 Eylül'de sözleşmesi imzalanan parkta biyolojik gölet, etkinlik çayırı, sosyal buluşma alanları, koşu ve bisiklet parkurları, 10 çocuk bahçesi, üç millet kıraathanesi, kaykay pisti ile drone maket uçak pisti, çiçek bahçeleri ve pist bisikleti yarışları için veledrom da olacak.